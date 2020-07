Estado ultrapassa 70 mil diagnósticos positivos de Covid

Crédito da foto Para AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (29) 1.517 novas confirmações e 71 mortes pelo novo coronavírus. O Paraná acumula 70.155 diagnósticos positivos e 1.792 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – 1.273 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados hoje (quarta-feira). 984 pacientes estão em leitos SUS (428 em UTI e 556 em leitos clínicos/enfermaria) e 289 em leitos da rede particular (110 em UTI e 179 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 973 pacientes internados, 448 em leitos UTI e 525 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

Continua depois da publicidade

MORTES – Boletim confirma a morte de 71 pacientes. Todos estavam internados. São 35 mulheres e 36 homens, com idades que variam de 28 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 27 de junho a 29 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (19), Maringá (6), Londrina (3), Fazenda Rio Grande (3), Umuarama (2), São Miguel do Iguaçu (2), São José dos Pinhais (2), Colombo (2), além de um óbito em cada um dos seguintes municípios: Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Centenário do Sul, Cerro Azul, Floraí, Floresta, Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Itambé, Lapa, Mandirituba, Medianeira, Nossa Senhora das Graças, Ortigueira, Paiçandu, Paranaguá, Pato Branco, Pérola, Piraquara, Porecatu, Rio Branco do Sul, São João do Ivaí, São Mateus do Sul, Sarandi, Siqueira Campos, Tabejara, Telêmaco Borba, Toledo e Wenceslau Braz.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 765 casos de residentes de fora. 22 pessoas morreram.

AJUSTES – Alteração de município. Um caso confirmado no dia 23/7 em Rosário do Ivaí foi transferido para Campo Largo.

Continua depois da publicidade

Um caso confirmado no dia 21/7 em Foz do Iguaçu foi transferido para Itaipulândia.

Um caso confirmado no dia 27/7 em Tuneiras do Oeste foi transferido para Curitiba.

Dois casos confirmados no dia 25/7 em Arapuã foram transferidos para Londrina.

Continua depois da publicidade

Um caso confirmado no dia 19/7 em Telêmaco Borba foi transferido para Ortigueira.

Um caso confirmado no dia 15/7 em São João do Ivaí foi transferido para Curitiba.

Um caso confirmado no dia 25/6 em Curitiba foi transferido para Piraquara.

Um caso confirmado no dia 26/7 em Palmas foi transferido para Abelardo Luz/SC.

Um caso confirmado no dia 16/7 em Palmas-PR foi transferido para Palmas/TO.

Um caso confirmado no dia 6/7 em Palmas-PR foi transferido para Pitanga.

Um caso confirmado no dia 5/7 em Palotina foi transferido para Curitiba.

Um caso confirmado no dia 7/7 em Maringá foi transferido para Rondon.

Um caso confirmado no dia 16/7 em Curitiba foi transferido para Mandirituba.

Um óbito confirmado no dia 26/7 em Almirante Tamandaré foi transferido para Curitiba.

EXCLUSÕES – Um caso confirmado no dia 30/4 em Umuarama foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 27/7 em Wenceslau Braz foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 27/7 na Lapa foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 9/6 em Cambé foi excluído por duplicidade de notificação.