Estrada entre Três Corações e Santa Cruz ganha ponte de concreto

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

Funcionários da empresa contratada pela prefeitura de Ribeirão Claro estão concluindo a nova ponte de concreto na estrada que liga os bairros rurais Três Corações e Santa Cruz. A aplicação do concreto foi executada ontem (15). O objetivo foi melhorar a estrutura e acabar com os problemas de acesso no local durante períodos chuvosos. A obra faz parte do programa de apoio aos produtores rurais do município e já proporcionou pontes de concreto e de madeira, além de novos bueiros e bocas de lobo. A expectativa é que o trabalho seja concluída nos próximos dias.