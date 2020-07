Exame de sangue pode descobrir câncer 4 anos antes dos sintomas

Crédito da foto Para © gilaxia/istock Closeup over the shoulder view of a nurse filling vials with a blood patient's blood samples just after drawing the blood.

Uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e da China desenvolveu um exame de sangue que pode diagnosticar certos tipos de câncer até 4 anos antes de os sintomas aparecerem.

O estudo publicado na revista científica Nature, trabalhou com amostras de sangue coletadas de mais de 123.000 pessoas saudáveis ​​em Taizhou, na China, das quais cerca de 1.000 desenvolveram câncer ao longo de 10 anos.

O novo teste, chamado PanSeer, conseguiu detectar a doença em 95% das amostras de indivíduos que eram assintomáticos quando foi feita a primeira coleta, em 2007.

O teste é parte de um esforço maior para criar uma “biópsia líquida” para a detecção precoce do câncer e é capaz de detectar cânceres de estômago, esôfago, colorretal, pulmão e fígado a partir da detecção do DNA de tumores no plasma.

Pesquisadores de fora do estudo disseram que os resultados mostraram-se promissores, mas que é necessário testar o método mais vezes e um número maior de pessoas.

A detecção do câncer no estágio inicial possibilita um aumento das chances de utilização de tratamentos menos agressivos e com mais possibilidade de cura do paciente. Por isso, exames simples, baratos e acessíveis ajudam no enfrentamento à doença com mais sucesso.