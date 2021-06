Família passa momentos de terror após roubo e tiroteio em Bandeirantes

Crédito da foto Para Assessoria

APÓS LIGAÇÃO DO COPOM NO FINAL DA NOITE DE DOMINGO (27), RELATANDO QUE HAVIA ALGUÉM TENTANDO ARROMBAR A PORTA DE UMA RESIDÊNCIA NA RUA ANTÔNIO GUSMÃO , VILA LORDANI NA CIDADE DE BANDEIRANTES, A EQUIPE DA VIATURA L0801 JUNTAMENTE COM A VIATURA 10293, RESPECTIVAMENTE COMPOSTAS PELA SD. RENATA E O SD. QUEIROZ E A OUTRA PELO SD. MARQUES E SD. PABLO.

AO CHEGAREM NO LOCAL FOI AVISTADO UMA CAMINHONETE NISSAN FRONTTIER DE RÉ EM CIMA DO PORTÃO DESTA RESIDÊNCIA. QUANDO POSSÍVEL FAZER CONTATO COM A SOLICITANTE, SENHORA S. K. DA S. MORADORA DA RESIDÊNCIA, RELATOU QUE HAVIA ACABADO DE SE DEITAR E ESCUTOU BARULHO NA RUA DE CAMINHONETE, AVISOU M. T. DA S. RG SEU ESPOSO, E ESCUTOU A CAMINHONETE DESTRUIR O PORTÃO COM O VEÍCULO, LOGO APÓS QUEBRARAM O VIDRO E APONTARAM A ARMA PARA SENHORA S. E NISSO, ESTOURARAM O PORTÃO DO FUNDO E A PORTA DA COZINHA E COM ISSO CONSEGUIRAM RENDER OS MORADORES.

EM SEGUIDA UM DOS INDIVÍDUOS AGREDIU SENHORA S. SEGURANDO PELOS CABELOS E APONTARAM FUZIL EM SUA DIREÇÃO PERGUNTANDO A RESPEITO DO DINHEIRO QUE SEU M. TERIA, CASO CONTRÁRIO IRIAM MATÁ-LOS.

AO AVISTAR O SENHOR M. JÁ CHEGARAM AGREDINDO ELE COM DIVERSOS SOCOS VINDO A CAUSAR-LHE FERIMENTOS EM FACE, ATÉ MESMO QUEBRANDO SEU NARIZ, EXIGINDO, DEVIDO AS AMEAÇAS ENTREGOU AOS MELIANTES UMA CAIXA DE SAPATO MARROM DE UMA BOTINA COM A QUANTIA DE APROXIMADAMENTE 15.000 MIL REAIS, E NA SEQUÊNCIA FIZERAM ELE ABRIR O COFRE DA RESIDÊNCIA ENTREGANDO MAIS 65.000 REAIS, COM NOTAS DE 50 E DE 100 REAIS, E MAIS UM VALOR PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NO VALOR DE 1.400 TOTALIZANDO 81.400 E LOGO EM SEGUIDA SE PREOCUPARAM EM EMPREENDER FUGA.

RELATA QUE CONSEGUIU IDENTIFICAR UM DOS CRIMINOSOS PELO TOM DE VOZ E PELO OLHAR COMO SENDO UM DOS MESMO QUE HAVIA TENTADO ROUBAR A RESIDÊNCIA NA ÚLTIMA SEXTA FEIRA, UM INDIVÍDUO ALTO DE TOM DE PELE MORENA.

LEVARAM TAMBÉM UM CELULAR SAMSUNG A71 AZUL COM CAPA DE COURO CINZA. QUANTO AO ATENDIMENTO CABE INFORMAR QUE A VTR 10293, EM PATRULHAMENTO ESCUTOU SOLICITAÇÃO DO APOIO DA VIATURA L0801, DESEMBARCOU-SE NA ESQUINA COM A R. ANTÔNIO GUSMÃO COM R. WLADIMIR ALVES ARANHA E FOI POSSÍVEL ESCUTAR DISPAROS DE FUZIL, NISSO A EQUIPE DEPAROU-SE COM OS AUTORES ATIRANDO INTENSAMENTE EM DIREÇÃO À EQUIPE, SENDO NECESSÁRIO QUE A EQUIPE REPELISSE A INJUSTA AGRESSÃO, SENDO QUE LOGO EM SEGUIDA, O VEÍCULO JETTA DE COR PRETA, O QUAL HAVIA SIDO ROUBADO DURANTE A AÇÃO DOS CRIMINOSOS, SEGUIU EM FUGA EM DIREÇÃO A BR 369 E O HONDA CÍVIC DE COR PRETA, TAMBÉM ROUBADO DURANTE A AÇÃO TAMBÉM EVADIU-SE.NISSO, CONTINUOU-SE O INTENSO CONFRONTO HAJA VISTA QUE OS AUTORES DISPARARAM EM DIREÇÃO A EQUIPE.

DURANTE A AÇÃO ESTA EQUIPE VISUALIZOU O MOMENTO QUE UM DOS CRIMINOSOS DERRUBOU UMA QUANTIA DE DINHEIRO COM VÁRIAS NOTAS DE 100 REAIS JUNTAMENTE COM CARREGADOR E MUNIÇÕES SENDO CONTABILIZADO APÓS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS (7.000 REAIS EM ESPÉCIE, SENDO QUE A MAIORIA DAS NOTAS ESTAVA DANIFICADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO, 17 MUNIÇÕES INTACTAS .380 E UM CARREGADOR DE PISTOLA PT 838 MARCA TAURUS).

SIMULTANEAMENTE A EQUIPE DA VIATURA L0801 REALIZAVA ABORDAGEM PELA PARTE SUPERIOR DESTA RUA MOMENTO EM QUE O SD. QUEIROS E SD. RENATA FORAM ALVOS DE DISPAROS DE FUZIL E ESTES SOLDADOS REVIDARAM DISPARANDO DE DENTRO DA VIATURA NA DIREÇÃO DOS AUTORES E SEGUINDO COM A PROGRESSÃO A PÉ. APÓS A FUGA DOS AUTORES E CONTATO COM AS VÍTIMAS, MORADORES ALERTARAM SOBRE BARULHO NO TELHADO DE UMA RESIDÊNCIA DA RUA BENEDITO JOSÉ ANTUNES, VILA LORDANI E FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE NO TELHADO DESTA RESIDÊNCIA HAVIA 3 COLETES BALÍSTICOS (UM CAMUFLADO APARENTEMENTE DE AIRSOFT, OUTRO DA MARCA PROTECTA PRETO N. SÉRIE 479192 E OUTRO COLETE BALÍSTICO PRETO DE MARCA NÃO IDENTIFICADA).

DIANTE DISTO, FORAM ACIONADOS DEMAIS VIATURAS DA REGIÃO EM APOIO, BEM COMO A ROTAM, P2, OFICIAL CPU/CMT. 2ª CIA. E SUBCMT. 2ª CIA. FOI REALIZADO CONTATO COM A POLÍCIA CIVIL PARA DILIGÊNCIAS DE PRAXE, HAJA VISTA QUE A CAMINHONETE FICOU NESTA RESIDÊNCIA.

EM DILIGÊNCIAS FOI VERIFICADO QUE O REFERIDO JETTA ERA DE PROPRIEDADE DE E. S. DA S. QUE RELATOU QUE PASSAVA PELO LOCAL DO ROUBO E FOI FEITO DE REFÉM E TIDO SEU VEÍCULO ROUBADO PARA OS AUTORES REALIZAREM A FUGA.

LOGO APÓS, AS EQUIPES DE SANTA AMÉLIA E CORNÉLIO PROCÓPIO VT L0802 ENCONTRARAM O VEÍCULO NA PR 517 KM 5, ENCOSTADO NO MATO COM MARCAS DE PNEU DE OUTRO VEÍCULO GRANDE -INDÍCIOS DE RESGATE DOS DEMAIS, E NELE PERCEBEU-SE QUE O VIDRO TRASEIRO ESTAVA QUEBRADO POR CONTA DOS DISPAROS QUE OS AUTORES EFETUARAM DE DENTRO DO VEÍCULO, SENDO ENCONTRADO 4 ESTOJOS DEFLAGRADOS , BALACLAVA PRETA.

O VEÍCULO NISSAN FRONTIER UTILIZADO PELOS SUSPEITOS, ESTAVA COM PLACAS �FRIAS� SENDO QUE AO REALIZAR CONFERÊNCIA NO MESMO FOI POSSÍVEL CONSTATAR A PLACA VERDADEIRA.

APÓS CONSULTA AO SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL FOI CONSTATADO QUE A MESMA HAVIA SIDO ROUBADA NA CIDADE DE LONDRINA, COMO A POLÍCIA CIVIL INFORMOU QUE NÃO IRIA REALIZAR A PERÍCIA NO LOCAL HAJA VISTA INDISPONIBILIDADE DE PESSOAL, COM ISSO, REALIZOU-SE CONTATO COM GUINCHO E REALIZOU A REMOÇÃO DESTE VEÍCULO À DP DE BANDEIRANTES.

O OUTRO VEÍCULO, HONDA CÍVIC, TAMBÉM FOI ROUBADO E USADO NA FUGA, SENDO QUE O CONDUTOR C. F. TAMBÉM FOI UTILIZADO COMO REFÉM E LIBERADO NO LOCAL PELOS AUTORES.

PORÉM ESTE VEÍCULO NÃO FOI LOCALIZADO ATÉ A CONFECÇÃO DESTE B.O. DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS, FORAM ENCAMINHADOS OS OBJETOS E OS VEÍCULOS APREENDIDOS PARA A DELEGACIA.

PARTICIPA-SE QUE AS VIATURAS 10293 E L0801 FORAM DANIFICADAS DURANTE O CONFRONTO ARMADO. CABE POR FIM RESSALTAR QUE OS POLICIAIS MILITARES QUE ENTRARAM EM CONFRONTO COM OS MELIANTES NÃO POSSUEM CERTEZA SE OS MESMOS FORAM OU NÃO ALVEJADOS.