Feriado teve mais acidentes, feridos e mortos nas estradas estaduais

Photo Credit To AEN

O Paraná registrou 94 acidentes, com 106 feridos e 14 mortos nas rodovias estaduais durante o feriado da Independência, segundo balanço divulgado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) nesta quarta-feira (09).

O feriado foi mais longo em 2020 e o balanço mostra aumento no número de acidentes, feridos e mortos em relação ao mesmo período do ano passado. “Percebemos movimento fora do normal desde o fim de semana anterior ao feriado e reforçamos o policiamento em todas as rodovias”, disse o subcomandante do BPRv, capitão Anderson Martins de Oliveira.

A operação Independência teve início às 14 horas de sexta-feira (04) e seguiu até às 23h59 de terça-feira (08). Segundo o batalhão, o aumento no número de acidentes em comparação com o mesmo feriado de 2019 foi de 62,07% (de 58 foi para 94) – ou seja, 36 a mais neste ano.

Os números de feridos e de mortes também subiram. Em 2019 foram registradas 55 pessoas feridas e neste ano aumentou para 106 – 92,73% a mais. O número de óbitos aumentou de quatro foi para 14, um acréscimo de 250%.

AÇÕES – Segundo o capitão Anderson, houve a aplicação de policiais militares de setores administrativos para reforçar as equipes operacionais. As fiscalizações sobre concentração de álcool no sangue (alcoolemia) resultaram em 225 testes etilométricos (uma média de 45 testes por dia), além de sete multas por embriaguez ao volante e sete prisões de motoristas. Já no feriado de Independência do ano passado, houve 982 testes, com 11 multas aplicadas e nove encaminhamentos à delegacia.

Equipes policiais atuaram com radares móveis em pontos estratégicos e flagraram 5.128 motoristas em excesso de velocidade – aumento de 397,38% em comparação com o mesmo feriado de 2019, quando foram 1.031.

As autuações por infração de trânsito mais do que dobraram, segundo o comparativo do BPRv. Neste feriado foram 2.474 autuações, 1.439 a mais do que o mesmo feriado do ano anterior (com 1.035).

Nas abordagens feitas nas rodovias, os policiais militares rodoviários flagraram veículos em situação irregular. Ao todo, 71 veículos acabaram retidos, um aumento de 108,82% se comparado com o mesmo feriado de 2019, quando foram 34 veículos retidos.

LITORAL – Nas rodovias que cortam a faixa litorânea do Paraná, o BPRv atendeu seis acidentes, com quatro pessoas feridas e uma morte no feriado. No ano passado, o feriado da Independência teve seis acidentes e três feridos, sem óbito.

O combate à embriaguez ao volante resultou no encaminhamento de quatro pessoas e na lavratura de quatro multas, números superiores aos de 2019, quando houve uma prisão e uma multa pelo mesmo crime.

As equipes do BPRv fizeram 99 imagens de radar de excesso de velocidade, e confeccionaram 130 autuações de infração neste feriado, contra 49 imagens de radar e 40 autuações de trânsito no feriado da Independência do ano passado.