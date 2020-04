Fim de semana violento nas estradas que cortam o Norte Pioneiro

O fim de semana foi violento nas rodovias estaduais que cortam o Norte Pioneiro paranenense. Em dois acidentes ocorridos na noite de sexta-feira (24), três pessoas morreram e outras três ficaram feridas. Em ambas as ocorrências as vítimas que morreram estavam em motocicletas. As colisões foram registradas na PR-151, entre Carlópolis e Ribeirão Claro, e no perímetro urbano de Carlópolis.

Na PR-151, trecho entre Ribeirão Claro e Carlópolis, uma carreta bitrem apresentou problemas mecânicos no semirreboque e, parte da composição saiu da pista de rolamento. Duas motocicletas, com três jovens, que seguiam sentido Ribeirão Claro/Carlópolis, não conseguiram desviar e colidiram contra a traseira do bitrem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma das vítimas morreu no local do acidente. As outras duas foram socorridas e encaminhadas a hospitais de Ribeirão Claro e Carlópolis, porém, uma delas também não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na unidade.

Ainda de acordo com a PRE, nenhuma das vítimas portava documentos.

Já na rua Benedito Salles, em Carlópolis, um carro desgovernado atropelou e matou um motociclista. Segundo testemunhas, o carro teria se desgovernado ao passar por uma lombada. O veículo atingiu uma motocicleta, matando o condutor instantaneamente, e depois atingiu portão de acesso à ilha do Ponciano.

O carro (Toyota/Corolla) e a motocicleta ficaram completamente destruídos. O motorista (37 anos) e o passageiro do carro (20 anos), cujas identidades não foram informadas pelos organismos de segurança, foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro Municipal. O passageiro, no entanto, foi transferido para a Santa Casa de Jacarezinho com suspeita de fratura na coluna vertebral.

De acordo com a Polícia Militar, os dois ocupantes do carro são de Carlópolis.

O corpo do motociclista foi recolhido ao Médico-Legal de Jacarezinho. A vítima também não portava documentos.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias dos dois acidentes de trânsito.