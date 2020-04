Fique Atento: Caixa liberou aplicativo para pagamento do auxílio de R$ 600

Crédito da foto Para Leandro Sá - Agência Senado

A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira (7) o aplicativo para a liberação do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores de baixa renda prejudicados pela pandemia do coronavírus.

Mas os beneficiários da medida precisam ficar atentos, porque continuam circulando nas redes sociais e no WhatsApp mensagens que direcionam o usuário da plataforma para cadastros falsos.

O pedido para receber o benefício pode ser feito no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo APP CAIXA|Auxílio Emergencial, disponível nas lojas de aplicativos para celulares Android e IOS.

Por isso, confira a mensagem que você receber sobre o assunto. Mensagens enganosas, que prometem liberar o dinheiro após responder várias perguntas e fazer um cadastro estão sendo compartilhadas de forma irresponsável desde que o governo encaminhou a proposta para o Congresso. Use apenas o site e o aplicativo oficiais.

A lei que prevê o pagamento da ajuda já estava valendo ( Lei 13.982, de 2020). O Senado aprovou a medida no dia 30 de março e vários senadores cobraram do governo a sanção imediata . A lei só foi publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de abril. Mas o governo teve dificuldades para tomar todas as providências para o dinheiro chegar nas mãos dos brasileiros beneficiados.

O benefício no valor de R$ 600 será pago por três meses, para até duas pessoas da mesma família, a trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados

Para as famílias em que a mulher é a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente será de R$1.200.

O benefício será pago automaticamente para quem já estava cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) até 20 de março, ou é beneficiário do Bolsa Família que, nesse caso, poderá optar pelo valor mais vantajoso.

As demais pessoas terão que se cadastrar no site do auxílio emergencial e, depois de fazer o cadastro, poderão acompanhar quando o auxílio sairá, consultando no próprio site ou no aplicativo.

A previsão é que o dinheiro esteja liberado em até quatro dias.