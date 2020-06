Fiscalização começa a ser mais intensa em Jacarezinho

Crédito da foto Para Marcos Junior

A Vigilância Sanitária de Jacarezinho informou na tarde desta terça-feira, 16, que iniciou nesta semana uma fiscalização mais intensa nos estabelecimentos comerciais sobre o decreto. A medida envolve orientação e também medidas que podem levar a multa e cassação de alvará de funcionamento.

Na noite desta segunda-feira, 15, já tiveram visitas em vários estabelecimentos orientando sobre o Decreto Municipal que está em vigor. A Polícia Militar também esteve presente na reunião do Comitê Municipal ao Combate do COVID e destacou que está realizando os atendimentos que são feitos através do 190.

O Blog do Marcos Junior esteve presente durante a reunião e acompanhou o debate sobre as atividades que foram propostas e serão encaminhadas para o Chefe do Poder Executivo. A Câmara Municipal também mantém representante com o vereador Nilton Stein. “O debate com todos os representantes do Comitê se torna importante para podermos continuar o trabalho na prevenção desta pandemia em nossa cidade”, finaliza o Secretário Municipal de Saúde Marcelo Nascimento.