Fogo consome motoniveladora da Prefeitura de Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Secretaria Municipal de Obras

Um incêndio, cujas circunstâncias ainda serão apuradas, consumiu uma motoniveladora da Prefeitura de Santo Antônio da Platina no início da tarde desta quarta-feira (14).

De acordo com secretário municipal de Obras, Everton José Panigada, o maquinário marca Caterpillar, ano 2013, avaliado em R$ 350 mil, trabalhava na manutenção de um campo de futebol na Vila Ribeiro (encosta do Morro do Sabão), quando o fogo começou e se espalhou rapidamente.

“Populares e o operador da máquina tentaram conter as chamas imediatamente e acionaram o Corpo de Bombeiros, mas infelizmente não foi possível evitar a destruição total do maquinário. Muito provavelmente o fogo tenha sido provocado por um curto circuito, porém a causa será investigada”, disse Panigada.

O secretário informou que a motoniveladora estava com a manutenção em dia, salientando que as revisões ocorrem a cada 500 horas de trabalho.