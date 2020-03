Foragido da delegacia de Santo Antônio da Platina vai até a delegacia de Jacarezinho relatar perda de documentos e acaba preso.

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 10h50min data 18/03 na Rua Calixto Sales – Parque Bela Vista na cidade de Jacarezinho, a equipe de operações com cães, recebeu a informação de que um foragido da cadeia pública de Santo Antônio da Platina, foi até a delegacia da polícia civil de Jacarezinho para confeccionar um boletim de ocorrência relatando perda de seus documentos, porém empreendeu fuga ao perceber que o investigador que o atendia descobriu que ele era evadido do sistema penitenciário, tendo em seu desfavor um mandado de prisão. Diante das características do indivíduo, a equipe iniciou patrulhamento pelas imediações da rodoviária, logrando êxito em abordá-lo no endereço citado. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para cadeia pública de Jacarezinho.