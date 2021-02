Foragido para carro da PM no meio da rua e pede para ser preso: “Arrependido” – assista

Photo Credit To PMPR

A atitude de um foragido da justiça surpreendeu a Polícia Militar (PM) em Londrina, Norte do Paraná. Ele estava andando pela rua Sergipe, quando se aproximou de uma viatura com os braços para cima e pediu para ser preso. No veículo, estava o comandante do 5º Batalhão da PM, coronel Nelson Villa.

O homem de 42 anos se disse arrependido de ter fugido do Creslon (Centro de Ressocialização de Londrina). Ao ouvir as alegações, os policiais consultaram o banco de dados e descobriram que havia quatro mandados de prisão contra ele, por furto e roubo.

“Situação absolutamente inusitada. Isso dificilmente acontece. Mas que bom que ele tem consciência e quer pagar a pena dele”, afirmou coronel Villa.

“Eu fugi do semiaberto senhor (…) To arrependido de ter fugido”, disse o foragido.

A Polícia Militar (PM) acatou o pedido do homem, que foi detido e vai cumprir o restante da pena por furto.

Confira o vídeo com a declaração da PM e o que disse o foragido. Da Tarobá News: