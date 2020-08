Frota Municipal de Ribeirão Claro reforçada com novo caminhão e semirreboque

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves Assessor de Comunicação

Para reforçar a Frota Municipal e dar apoio ao trabalho coordenado pelas secretarias de Obras e Agricultura chegaram ao município essa semana dois novos veículos. Trata-se de um caminhão Mercedes Benz Atego e um semirreboque prancha com três eixos para o transporte de maquinário pesado. Foram investidos um total de R$ 378 mil no caminhão e R$ 137 mil no semirreboque, totalizando R$ 515 mil.

O caminhão foi adquirido com recursos liberados através de convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedu), enquanto o semirreboque prancha foi custeado com recursos próprios. As duas novas aquisições são importantes para a continuidade das obras conduzidas pela prefeitura.

Durante essa semana, os equipamentos já fora testados e estão prontos para utilização. O prefeito Mario Augusto Pereira destacou o grande investimento feito nos últimos anos para renovar e fortalecer a Frota Municipal e reafirmou o compromisso de continuar fortalecendo a estrutura usada em obras e nos serviços disponibilizados à população.