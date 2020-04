Funeas nega redução salarial de funcionários do Hospital Regional

Crédito da foto Para Na sexta-feira (17) os funcionários protestaram contra as medidas anunciadas pela Atual Médica - Foto: Antônio de Picolli

O presidente da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas), Marcello Machado, em contato com a Tribuna do Vale no fim da tarde de sexta-feira (17), garantiu que não haverá redução nos salários do corpo de enfermagem do Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), em Santo Antônio da Platina, que motivou um protestos de funcionários da instituição.

Por conta de informações vazadas do próprio hospital de que haveria uma redução salarial estimada em 30%, na tarde de sexta-feira os profissionais do HRNP protestaram em frente ao HRNP contra a suposta medida anunciada pela Atual Médica, empresa credenciada pela Funeas para gerir os funcionários.

Conforme Machado trata-se de funcionários contratados por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), cujos acordos vencerão nos próximos dias e as rescisões eram previstas, tendo em vista que a empresa vencedora da licitação vai recompor ou recontratar os profissionais de acordo com legislação trabalhista, obedecendo à convenção coletiva da região.

Ainda de acordo com o presidente da Funeas, a instituição contratava os profissionais por meio de PSS com valores estabelecidos conforme o piso do sindicato da região de Curitiba, porém, a Atual Médica deve seguir os critérios do sindicato de Londrina.

Segundo os enfermeiros, eles foram surpreendidos na semana passada com informação de uma representante da Atual Médica, que teria solicitado os documentos dos funcionários para renovação contratual, em até 24 horas, porém, mediante redução salarial estimada em 30%.

Ainda de acordo com os profissionais, assim que assumiu a gestão do corpo de enfermagem a Atual Médica teria informado à categoria, sem justificativa, que os benefícios como vale-refeição e vale-transporte seriam cortados.

Conforme os denunciantes, no caso dos técnicos de enfermagem os vencimentos giram em torno de R$ 2,3 mil mensal, somando salário base mais benefícios. Pela proposta da Atual Médica, os vencimentos passariam a ser compostos apenas por salário base e insalubridade totalizando em torno de R$ 1,6 mil.

Outro lado

A Atual Médica informou que a empresa ainda não assinou o contrato para gerir o Hospital Regional do Norte Pioneiro e que está apenas realizando um levantamento dos funcionários que atuam na unidade. Os questionamentos sobre manutenção ou redução de salários e/ou benefícios não foram respondidos.

A reportagem também tentou ouvir a direção do Hospital Regional para esclarecer os problemas apontados pelos enfermeiros, mas não houve retorno.