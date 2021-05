Furtam carro em Ourinhos e são presos graças a rastreador de celular da vítima

Crédito da foto Para Assessoria PM

Um fato pouco comum aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14), em Santo Antônio da Platina. Integrantes da 4a Cia do 2o BPM foram acionados para abordagem ao condutor de um veículo GM-Corsa, furtado na cidade de Ourinhos (SP). O veículo estava parado no Posto Santa Rita, na BR-153, e sua localização se deu graças ao celular da vítima que estava no interior do carro e acabou sendo rastreado.

Por volta das 2 horas de sexta-feira, os policiais militares, avisados do caso, foram ao posto de combustíveis e se depararam com um homem que estava no local comprando combustível para abastecer outro carro, parado na PR-092. Ao receber voz de prisão o condutor admitiu o furto e entregou dois comparsas que aguardavam a gasolina e também teriam participado do furto na cidade paulista.

A equipe de Rádio Patrulha foi informada via rádio operador da 4°cia do 2° BPM, que momentos antes havia ocorrido o furto de um veículo Corsa, na cidade de Ourinhos/SP e que a vítima repassava os locais em que o veículo provavelmente estaria, haja vista que o aparelho celular da vítima estava no interior do veículo, e que a localização estava dando no pátio do posto Santa Rita|, relata a nota enviada pelo serviço de imprensa do 2º BPM.

O mesmo informe assinala que imediatamente a equipe foi ao local indicado e obteve êxito em localizar o carro, quando visualizou o suspeito conhecido no meio policial, realizando a abordagem. Indagado ele informou a equipe que realizou o furto do veículo, na companhia de outros dois, que deslocaram até a cidade de Ourinhos.

Após a abordagem, o indivíduo afirmou que estava no posto, pois foi comprar gasolina, para outro veículo em que estavam os comparsas. Diante dos fatos, a equipe foi ao encalço dos outros dois envolvidos, abordados às margens da PR-092, onde foi dado voz de abordagem e realizado revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. A consulta do veículo GM Kadett, de cor vermelha, consta informação de furto.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao trio, e com os veículos recuperados e celular da vítima, foram encaminhados a 38°Delegacia de Polícia Civil.