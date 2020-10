Gato do mato assusta moradores em Jacarezinho

Photo Credit To Divulgação/Polícia Ambiental

Moradores de Jacarezinho se assustaram na manhã desta sexta-feira (2) ao flagrarem um gato do mato em uma árvore nas proximidades do Ginásio de Esportes. A Polícia Ambiental foi acionada e capturou o animal, que foi solto em seguida em uma área verde no município.

De acordo com o comandante da Polícia Ambiental em Jacarezinho, subtenente Claudio Henrique Cavazzani, com o avanço dos centros urbanos, as queimadas e a falta de vegetação fazem com que os animais silvestres fujam para a cidade.

O comandante da Polícia Ambiental informou que não há relatos de ataques desses animais a humanos, mas que em situações de risco e sem condições de fuga, por exemplo, podem ocorrer como forma de defesa. Portanto não é recomendado o contato com esses animais, principalmente felinos que possuem garras e são muito ágeis.

O subtenente concluiu orientando que em situações como a registrada nesta sexta-feira em Jacarezinho, o recomendado é isolar o local e evitar se aproximar do animal. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental devem ser informados imediatamente para fazer a captura.