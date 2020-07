General Mills doa 10 estruturas para uso de álcool gelpara prefeitura e Santa Casa

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves Assessor de Comunicação

A General Mills, indústria de alimentos dona das marcas Yoki, Kitano e Carolina, com unidade produtiva na cidade de Ribeirão Claro, doou na tarde de hoje (2) dez estruturas para uso de álcool gel. Os equipamentos serão utilizados pela prefeitura e Santa Casa de Ribeirão Claro. Os suportes foram recebidos pelo prefeitura Mario Augusto Pereira e pela secretária de Saúde, Thaíse Baggio Paschoal.

O suporte é produzido com tubos de PVC e libera o produto quando acionado com os pés. A doação dos equipamentos pretende auxiliar profissionais de serviços essenciais da cidade, além de médicos e enfermeiros que estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19, evitando o contato direto das pessoas com o reservatório de álcool gel durante a higienização das mãos.

Semelhante ao mecanismo de abrir lixeiras, ao pisar na barra inferior da estrutura, o reservatório de álcool gel que se encontra no meio do suporte é pressionado e libera o produto. As estruturas serão entregues, juntamente com a doação de 120 unidades de álcool gel destinadas à Santa Casa e ao município.

“A Carolina mantém uma relação muito positiva com Ribeirão Claro e sempre procura apoiar o desenvolvimento da população local. A General Mills, dona da nossa marca de laticínios, também possui este valor em seu DNA e é preocupada em colaborar com comunidades em todo o Brasil, especialmente onde mantém unidades fabris. As estruturas em PVC, assim como dezenas de litros de álcool gel, estão sendo doadas com o objetivo de aumentar a segurança dos profissionais locais. Assim como fazemos com nossos colaboradores, queremos ajudar a minimizar riscos para outros trabalhadores de setores essenciais”, diz Luís Henrique Oliveira, responsável pela planta da General Mills/Carolina em Ribeirão Claro.

Sobre a General Mills

A General Mills é uma empresa líder global em alimentos e trabalha “fazendo os alimentos que o mundo ama”. Suas marcas globais incluem Cheerios, Annie’s, Yoplait, Nature Valley, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki, Blue e muitas outras. Com sede em Minneapolis, Minnesota, EUA, a companhia chegou ao Brasil em 1997, quando iniciou as vendas do sorvete premium Häagen-Dazs. Em 2012, adquiriu o Grupo Yoki Alimentos, conquistando um novo modelo de negócios e tornando-se proprietária das marcas Yoki, Mais Vita e Kitano, reconhecidas pelos brasileiros há muitas gerações. Como parte da expansão de seus negócios no País, em 2016, adquiriu a Carolina, líder regional em laticínios e reconhecida por marcas de destaque em iogurtes como Carolina, VeryGurt e Gluck.