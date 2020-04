General Mills e Instituto Melhores Dias doam 300 cestas básicas para prefeitura de Ribeirão Claro

Crédito da foto Para Divulgação

A empresa General Mills, por meio de parceria com o Instituto Melhores Dias (IMD), doou essa semana 300 cestas básicas para a prefeitura de Ribeirão Claro. Os alimentos já estão na Secretaria de Assistência Social, que fará a distribuição para as famílias de alunos das escolas públicas municipais em situação de vulnerabilidade.

A parceria entre a General Mills e a prefeitura foi assinada pela primeira-dama, Ana Maria Molini, durante o período em que respondeu pela Secretaria de Educação e Cultura. O Instituto Melhores Dias desenvolve várias ações visando a saúde do estudantes, tais como pesagem de alunos, diagnóstico de saúde e nutrição e capacitam os professores a incentivarem os alunos a cultivarem hábitos de alimentação saudável. Outra iniciativa apoiada pelo instituto foi o plantio de árvores em vários pontos do perímetro urbano.~.Em nome dos nossos alunos e familiares agradeço à empresa General Mills, ao Instituto Melhores Dias pelo apoio que eles têm nos dado”, agradeceu o prefeito de Ribeirão Claro.

“Sabemos que muitas vezes a merenda escolar acaba sendo a principal refeição de algumas crianças socialmente vulneráveis, por isso, neste período sem aulas, queremos garantir a alimentação delas e de suas famílias”, conta Patrícia Zebele, gerente de Assuntos Corporativos da General Mills para América Latina.

Segundo a presidente do Instituto Melhores Dias, doutora Joyce Capelli, a doação é importantíssima neste período, porque garante a nutrição de crianças em idade de desenvolvimento. “Apresento profundos agradecimentos à Fundação e a General Mills Brasil. Parceiros sempre presentes, que buscam incessantemente a melhoria da qualidade de vida das comunidades, também se mostram ativos em momentos de crise como esse que estamos passando. Esse binômio de atuação programática e emergencial é o que faz toda a diferença”, destacou a presidente do IMD.

A distribuição das cestas é feita com apoio das equipes locais do Instituto Melhores Dias e das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Social nas cidades beneficiadas. As localidades foram escolhidas por serem base do programa Crianças Saudáveis, realizado pelo IMD.

Cada cesta básica é composta pelos seguintes produtos de alimentação e de higiene: 1 pacote de arroz 5kg; 1 óleo de soja 900ml; 1 pacote de feijão 1 de kg; 1 pacote de macarrão com ovos 500g; 1 molho tomate 340g; 1 leite em pó 200g; 1 farinha de milho 500 gramas; 1 pacote de sal 1kg; 1 pacote de açúcar 1kg; 1 pacote de café de 250g; 1 farinha de trigo 1kg; 1 lata de sardinha ou de atum; 4 latas de milho, ervilha ou seleta de legumes; 1kg de bananas; 1 detergente líquido; 1 esponja; 1 pacote de papel higiênico com 4 rolos; 1 sabonete; 1 tubo de pasta de dente.

PROGRAMA CRIANÇAS SAUDÁVEIS – O programa Crianças Saudáveis promove, a partir das escolas públicas, conhecimento e meios para alimentação saudável e nutritiva entre as comunidades onde acontece. É realizado em parceria com a empresa e a Fundação General Mills, com apoio dos governos municipais. Teve início em julho de 2016 nas cidades de Cambará (PR), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Pouso Alegre (MG), onde estão localizadas unidades fabris da General Mills. A partir de 2018, o projeto foi expandido para Paranavaí e Ribeirão Claro, no Paraná, e São Bernardo do Campo, em São Paulo.