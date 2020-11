Gol capota ao desviar de EcoSport desgovernado na BR-153

Photo Credit To Foto: Antônio de Picolli - Tribuna do Vale

Um VW Gol do município de Guapirama capotou no início da tarde desta quarta-feira (18), na BR-153, em Santo Antônio da Platina, ao desviar de um Ford EcoSport desgovernado, de Tomazina, cuja uma das rodas se desprendeu do eixo dianteiro do veículo.

O acidente acidente aconteceu próximo à Cafeeira 2 Irmãos. Um casal de idosos que viajava no Gol sofreu apenas escoriações. O motorista

O acidente mobilizou equipes da PRF, Corpo de Bombeiros e Econorte.