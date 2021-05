Gol e Corolla colidem na PR-218

Crédito da foto Para Foto grupos Whatsapp

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um VW Gol e um Toyota Corolla na manhã deste domingo (23), na PR-218, em Joaquim Távora/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 7 horas no km 41+300 metros. O Gol (placas de Joaquim Távora) conduzido William Bonato, 29 anos, seguia sentido Guapirama/Joaquim Távora, quando ocorreu a colisão lateral com o Corolla (placas de São José da Boa Vista) conduzido por Ozeas Lima de Oliveira, 37 anos, que trafegava na pista contrária.

Com a violência da batida o eixo traseiro do Corolla foi arrancado e o Gol capotou na rodovia. Apesar dos danos materiais de grande monta em ambos os veículos, os motoristas tiveram apenas ferimentos leves.

Conforme apurou a imprensa , o condutor do Corolla, Ozeas Lima de Oliveira, conhecido por doutor Neto, é médico e seguia para o trabalho em Guapirama.

A ocorrência foi atendida pelos cabos Trindade e Antônio do Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina.