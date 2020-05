Governador destaca a enfermagem na luta contra a Covid-19

Crédito da foto Para AEN

Na data em que se comemora o Dia Internacional da Enfermagem, o governador Carlos Massa Ratinho Junior reiterou o papel fundamental desses profissionais que atuam na linha de frente da saúde e que agora se destacam no enfrentamento da Covid-19. Ele se reuniu nesta terça-feira (12), no Palácio Iguaçu, com representantes da classe, para homenagear os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que trabalham nos serviços de saúde Paraná.

“O momento que vivemos é também uma grande oportunidade para toda a sociedade reconhecer e valorizar o sistema de saúde e a dedicação dos profissionais que atuam nessa área. A população está percebendo o trabalho dos nossos heróis da saúde, que trabalham ainda mais agora”, disse.

“Deixo a nossa gratidão a todos os profissionais de enfermagem, que colocam a vida em risco para proteger os paranaenses. Eles vivem pela saúde, acordam e dormem pensando em cuidar dos outros”, afirmou.

MAIS DESAFIOS – Além da pandemia do novo coronavírus, lembrou o governador, o Estado enfrenta outros desafios, como o sarampo, a dengue e a crise hídrica que também implica no atendimento de saúde. “Mesmo neste momento de dificuldade, conseguimos, com o apoio de todos que atuam neste setor, a manter o controle e o planejamento para enfrentar esses problemas”, destacou.

“Além da estrutura profissional, também temos a chance de reconhecer a eficiência do Sistema Único de Saúde, principalmente no Paraná, que tem um setor diferenciado e que é referência”, afirmou.

VALORIZAR – O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que o Estado atua diariamente para valorizar esses profissionais. Na segunda-feira (12), o Hospital Oswaldo Cruz, em Curitiba, passou a fazer testagem dos trabalhadores da saúde e da segurança pública para a Covid-19. A ideia é que o serviço seja levado também para outras regiões. “Vamos expandir o drive thru para testagem também para Londrina, Maringá e Cascavel, dar atenção a quem cuida das pessoas”, explicou.

“Para podermos enfrentar essa pandemia, contamos com todos os profissionais da saúde, principalmente com as enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem. Queremos agradecer a esta categoria que, de uma forma direta ou indireta, estão na linha de frente de combate à Covid-19”, disse o secretário.

PROFISSIONAIS – De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem (Coren), 100 mil profissionais trabalham na área da enfermagem no Paraná, e cerca de 2 milhões em todo o Brasil. Pelo menos mil enfermeiros atuam nas UTIs do Estado. Um levantamento divulgado na semana passada pelo IBGE coloca o Paraná entre os dez estados com a melhor estrutura profissional do País para o enfrentamento ao novo coronavírus, com 128 enfermeiros para cada 100 mil habitantes.

A presidente do Coren, Simone Peruzzo, ressaltou que grande parte da categoria é formada por mulheres, que se dedicam para dar um atendimento de qualidade a todos os pacientes que passam desde as unidades de saúde até os hospitais especializados. “Além do acolhimento, sermos recebidas pelo governador é um reconhecimento e uma homenagem à nossa categoria, formada majoritariamente por mulheres que assistem ao próximo na linha de frente, de segunda a segunda, sem feriados ou Dia das Mães”, disse.

De acordo com ela, o momento é desafiador mesmo para quem atua há anos na área. “Tenho 40 anos de profissão e mesmo com grandes desafios, como a Aids e a H1N1, e nunca enfrentei uma pandemia que se iguale a esta”, contou.

“Muitos profissionais optaram por não voltar para casa para não contaminar a família, estão em alojamentos ou hotéis. É um convívio direto com a doença e, consequentemente, com o medo. Não tem como não bater a angústia com a evolução dos pacientes e também com o futuro. É um momento delicado, mas estamos apoiando esses trabalhadores o tempo todo”, explicou.

SEMANA DA ENFERMAGEM – Entre os dias 12 e 20 de maio, é comemorada a Semana Brasileira de Enfermagem. O dia 12 de maio marca o nascimento de Florence Nightingale, pioneira no tratamento de feridos em batalhas e fundadora da enfermagem moderna.