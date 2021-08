Governo do Paraná e Ministério da Infraestrutura chegam a consenso sobre novo modelo de pedágio

Crédito da foto Para Geraldo Bubniak/ANPr

O Ministério da Infraestrutura (MInfra) informou por meio de nota, nesta terça-feira (03), que chegou a um consenso com o governo do Paraná, assim como com os representantes da sociedade e do setor produtivo, sobre o modelo de concessão para as rodovias do estado para os próximos 30 anos.

No total, o projeto abrange 3.372,8 quilômetros de rodovias, que estarão divididos em seis lotes, com um investimento previsto de R$ 43,4 bilhões por parte da iniciativa privada para a ampliação de pistas, com a duplicação de mais de 1,7 mil quilômetros, entre outras melhorias.

O MInfra deve divulgar nos próximos dias os detalhes sobre o modelo, que alia desconto tarifário e aporte de recursos para o desenvolvimento logístico do Paraná.