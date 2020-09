Governo entrega 30 toneladas de alimentos da merenda escolar

Photo Credit To AEN

Nesta sexta-feira (11), na 13ª edição da entrega dos kits de merenda, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte chega à marca de 30 milhões de quilos de alimentos distribuídos às famílias dos 231 mil alunos beneficiários do Programa Bolsa Família. A entrega acontece desde março por causa da suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia.

De acordo com o secretário da Educação, Renato Feder, a distribuição dos kits de merenda deve continuar até o fim da pandemia da Covid-19. “Sabemos que muitas famílias paranaenses foram afetadas pela pandemia. Nosso intuito é manter essa corrente do bem e auxiliá-los nesse momento, doando os kits de merendas”, afirma.

KITS – Os kits de merenda são enviados para as escolas por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). Para cada unidade vai uma porção correspondente ao número de alunos matriculados. O diretor tem autonomia para preparar os kits e distribuí-los conforme a demanda da comunidade.

MATERIAL IMPRESSO – Simultaneamente à entrega dos alimentos, as famílias também recebem os materiais impressos para os alunos que estão com dificuldade de acesso às aulas remotas por meio do aplicativo Aula Paraná, Youtube, Google Classroom e que, em alguns casos, não têm acesso às aulas transmitidas pela TV aberta.

DECRETO – A entrega dos kits foi regulamentada pelo decreto estadual nº 4.316/2020 e pela Resolução nº 901/2020, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. A distribuição ocorre quinzenalmente em todas as escolas estaduais do Paraná. Os kits são montados com os alimentos que seriam utilizados para a produção da merenda dos estudantes da rede e são destinados para as famílias em situação de maior vulnerabilidade neste momento.