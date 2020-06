Governo faz novo carregamento de valores no Cartão Comida Boa

Crédito da foto Para AEN

O Governo do Estado dá início nesta segunda-feira (15) à segunda fase do Cartão Comida Boa, com o carregamento de mais uma parcela de R$ 50 nos vouchers dos beneficiários do programa. O valor pode ser usado exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios da cesta básica nos estabelecimentos comerciais previamente cadastrados.

Nas cidades onde há entrega de cartões nos fins de semana, os beneficiários poderão retirar até este domingo para ter direito ao carregamento de R$ 50 referentes à primeira fase. A partir de segunda-feira, essa parcela deixa de ser creditada. Mas, caso se enquadre nos critérios estabelecidos pela legislação, o cartão pode ser retirado e poderá se beneficiar do valor da segunda parcela.

O benefício é voltado para quem está inserido no Cadastro Único (CadÚnico) nacional e atende aos requisitos estabelecidos no decreto 4570/20. Também são contemplados autônomos e microempreendedores individuais que tiveram a renda afetada pela pandemia, respeitando-se os critérios legais.

“O objetivo é suprir, ao menos em parte, as necessidades de alimento das pessoas em situação de maior vulnerabilidade neste momento em que há várias restrições de atividades em razão da pandemia”, disse o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. “Ao mesmo tempo, garante-se faturamento para estabelecimentos comerciais que também vivem um período de dificuldades.”

O governo já depositou mais de R$ 31 milhões nas contas cadastradas pelos estabelecimentos comerciais. O valor refere-se a compras realizadas em todo o Estado. Segundo os últimos dados, cerca de 752 mil vouchers foram retirados, com a realização mais de 850 mil operações de compra. Os recursos são do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Informações sobre quem tem direito ao benefício, locais onde são distribuídos os cartões, assim como endereços dos estabelecimentos comerciais aptos a realizarem as vendas dos gêneros alimentícios, podem ser consultadas no endereço eletrônico www.cartaocomidaboa.pr.gov.br. O telefone 0800 200 4150 também pode ser utilizado.