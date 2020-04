Governo Federal vai contratar 8,2 mil aposentados e militares para analisar pedidos de benefícios

Crédito da foto Para Divulgação

A contratação de 8.230 servidores para trabalharem na área previdenciária — no atendimento ao público e na análise de pedido de benefícios — foi autorizada nesta terça-feira (27) pelo Ministério da Economia.

De acordo com a Portaria 10.736, publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU), as vagas foram distribuídas da seguinte forma: 7.400 vão atuar em atendimento e serviços administrativos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 255 na Perícia Médica Federal, 235 no Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), 50 na Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS), e 290 no Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (DECIPEX).

Serão contratados servidores aposentados pelo regime próprio de previdência social da União e os militares inativos para o desempenho de atividades de natureza civil.