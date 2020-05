Governo promove audiências sobre obras nas rodovias PR-092 e PR-151

Crédito da foto Para AEN

O Governo do Paraná promove nesta quarta-feira (20) duas Consultas Públicas para discutir obras nas rodovias PR-092, na cidade de Siqueira Campos, e PR-151, no trecho entre os municípios de Ribeirão Claro e Carlópolis, no Norte Pioneiro. As audiências serão transmitidas pelo Youtube e a população poderá acompanhar e enviar perguntas, que serão respondidas durante a audiência.

Às 14h começa a audiência sobre as obras de readequação de intersecção e correção de curvas da PR-151, no trecho entre Ribeirão Claro e Carlópolis. Mais tarde, a partir das 16h, começa a audiência sobre o projeto de duplicação e melhorias das vias marginais da rodovia PR-092, no perímetro urbano de Siqueira Campos.

Para acompanhar a transmissão da audiência é necessário acessar este link: https://www.youtube.com/channel/UCsfqb0Pc_V598mLIvrQ2R_w. Será possível enviar perguntas através da caixa de comentários da transmissão ou pelo WhatsApp (41) 9-9283-1480.

DIVULGAR – O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, explica que a intenção é divulgar para a comunidade, autoridades locais e demais representantes das regiões envolvidas informações sobre as intervenções que o DER realiza nas rodovias em parceria com o BID.

“Além disso, haverá um momento para que o corpo técnico do DER responda à questionamentos dos moradores, especialmente sobre a questão dos imóveis afetados pelas obras”, disse ele.

NA PRÁTICA – O projeto de obras na PR-092 prevê a duplicação e a implantação de vias marginais entre os km 279 e 283 da rodovia, implantação de interseções entre as rodovias PR-424 e PRC-272, além da implantação da intersecção de acesso ao bairro Saltinho, em Siqueira Campos.

Já o projeto da PR-151 vai do km 24 ao 24,8, num trecho de pouco mais de 700 metros. Estão previstas obras de correção de curvas e redução de entrecruzamentos. O objetivo é melhorar as condições de segurança nesse trecho, causando o mínimo impacto possível nas propriedades do entorno da via.

PARCERIA – Esses projetos fazem parte do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, e contam com financiamento do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). Uma das condições para o aporte financeiro do BID em obras de infraestrutura é a promoção de Consultas Públicas com as comunidades afetadas pelas obras. O objetivo é apresentar o projeto e ouvir os moradores das regiões afetadas.

ONLINE – As audiências públicas, geralmente organizadas de forma presencial, desta vez, por conta de recomendações da secretaria da Saúde, serão inteiramente online, com a população podendo acompanhar a discussão através do Youtube e enviar questionamentos por meio de comentários na transmissão ou do WhatsApp, que serão respondidos ao vivo.

“Estamos nos adaptando às necessidades deste momento de pandemia, evitando situações de risco, e ao mesmo tempo mantendo um compromisso com a transparência e a plena divulgação de informações sobre estas obras, principalmente junto à população que será mais impactada”, afirma o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Fernando Furiatti.

SERVIÇO

Audiências Públicas sobre os projetos nas rodovias PR-092 e PR-151

Data: Quarta-feira (20)

Horários:

14 horas: Projeto da PR-151 (Ribeirão Claro/Carlópolis)

16 horas: Projeto da PR-092 (Siqueira Campos)

Local:

Portal do DER/PR: http://www.der.pr.gov.br ou através do link https://www.youtube.com/channel/UCsfqb0Pc_V598mLIvrQ2R_w. É possível fazer perguntas para serem respondidas durante a transmissão através da caixa de comentário ou do WhatsApp (41) 9 9283-1480.