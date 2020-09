Morre motorista envolvida em grave acidente na BR-369

Photo Credit To Foto: Reginaldo Tinti - Portal Anuncifácil

Valdete Zanchetta de Melo, de 81 anos, que dirigia o Ford Fiesta que colidiu com um caminhão na manhã desta segunda-feira (28), no km 76 da BR-369, trecho entre Santa Mariana e Bandeirantes, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente antes mesmo de ser socorrida.

O atendimento à ocorrência mobilizou várias equipes de resgate, inclusive um helicóptero do Samu. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos, porém, não foi possível salvar a motorista que ficou presa nas ferragens do veículo com placas de Santa Mariana.

A suspeita é que a vítima sofreu um mal súbito ao volante. As investigações, no entanto, vão esclarecer as causas do acidente.

O motorista do caminhão não se feriu.