Grupo de voluntários distribui marmitas a caminhoneiros

Crédito da foto Para Divulgação

Um grupo de moradores de Jacarezinho (Norte Pioneiro paranaense) se uniu na manhã desta segunda-feira (30) em solidariedade aos caminhoneiros que viajam por todo o País para garantir o abastecimento de alimentos, remédios, materiais e produtos essenciais para a manutenção dos brasileiros durante o período de isolamento social por conta da pandemia de coronavírus.

O casal Marcos Falasca e Patrícia, com a participação dos amigos Rousso, Paula e Keka distribuíram marmitas aos caminhoneiros na BR-153 e na rodovia estadual Mello Peixoto, em Ourinhos/SP.

“Eu já trabalhei ‘fora de casa’ e sei muito bem o que é passar fome, por isso nos mobilizamos para retribuir com um pouco de solidariedade a essa categoria que continua trabalhando por todos nós. Também aproveito para expressar minha gratidão à comunidade do bairro Dourado, que nos ajudou com a doação de alimentos”, disse Falasca.

Na quinta-feira (30) o grupo pretende repetir a ação solidária, desta vez, porém, na BR-369, na praça desativada do pedágio, entre Cambará e Andirá.