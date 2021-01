Hoje 04/01: Idoso morre em colisão frontal na PR-092

Click to share on Google+ (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão com placas BDA-9B40 de Barra do Garça-MT, conduzido por José Roberto da Silva, 43 anos, seguia no sentido Andirá/Barra do Jacaré, quando por volta das 06h20 foi atingido frontalmente pelo Voyage placas: AXK-0373, de Barra do Jacaré- PR, conduzido por Mário de Freitas Aguiar, 71 anos. O carro teria invadido a pista contrária em uma curva atingindo o caminhão.

Post source : Uma colisão frontal na manhã desta segunda-feira (4), na PR-092, próximo ao município de Barra do Jacaré (PR), envolvendo um caminhão Volvo e um VW Voyage provocou a morte de um idoso de 71 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão com placas BDA-9B40 de Barra do Garça-MT, conduzido por José Roberto da Silva, 43 anos, seguia no sentido Andirá/Barra do Jacaré, quando por volta das 06h20 foi atingido frontalmente pelo Voyage placas: AXK-0373, de Barra do Jacaré- PR, conduzido por Mário de Freitas Aguiar, 71 anos. O carro teria invadido a pista contrária em uma curva atingindo o caminhão. PUBLICIDADE O corpo do idoso foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho. O motorista do caminhão não se feriu.Continua depois da publicidade