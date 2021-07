Homem acusado de tráfico é morto em troca de tiros com a RONE na PR-092

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta das 01h10min na data de hoje 22/07 as equipes da Polícia Militar, com a informação que narcotraficantes estavam trazendo drogas de Andirá/PR pela rodovia PR-092 para abastecer o tráfico em Santo Antônio da Platina e Cambará, os policiais militares do BOPE iniciaram diligências nas rodovias que ligam esses municípios, logrando êxito em se deparar com uma motocicleta, com dois ocupantes suspeitos, transitando na Rodovia PR 092.

Imediatamente os policiais deram sinais sonoros e luminosos de parada aos indivíduos, que se evadiram em alta velocidade com a moto. Em dado momento, a motocicleta diminui a velocidade e o garupa dispensou algo, desembarcando em seguida e já atirando contra a equipe.

Diante disso, os policiais também atiraram em direção ao suspeito que foi alvejado. Foi acionado socorro (SIATE), todavia o garupa não resistiu e veio a óbito no local.

Quando do desembarque do garupa, o condutor continuou a fuga pela rodovia, não sendo possível alcançá-lo. O referido objeto dispensado se tratava de 02 tabletes de maconha, que pesaram 1,6 kg da droga. A arma de fogo utilizada pelo garupa (revólver cal. 38 com quatro munições deflagradas) também foi apreendida.

Foram tomadas as demais providências quanto acionamento da Polícia Civil e Perícia no local.