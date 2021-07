Homem é morto a tiros em Ribeirão do Pinhal

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O local foi isolado pela PM até o recolhimento do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

O delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho informou que cinco testemunhas já foram ouvidas pela Polícia Civil, e que o crime tem relação com outro homicídio ocorrido recentemente no município.

Um homem identificado como Everton Jamil Fróis foi assassinado a tiros na manhã de domingo (4), em Ribeirão do Pinhal/PR. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 10h20, em uma chácara na Vila Rural.

Fonte do post: Tá no Site com Junior Queiroz