Homem infarta e é transferido de helicóptero de Ibaiti para Arapongas

Crédito da foto Para Informe Policial - Arquivo

Um homem de 57 anos foi transferido de helicóptero na manhã deste domingo (24) do Hospital de Campanha de Ibaiti para Arapongas.

O paciente sofreu um infarto por volta das 8h. Ele foi socorrido por uma unidade do SAMU que o levou para o pronto socorro para o primeiro atendimento e, em seguida transportado em emergência pela aeronave que pousou no gramado do Estádio Jorge Banuth.

O Hospital de Campanha está funcionando na antiga UPA de Ibaiti. Para lá são levados todos os pacientes que não tem diagnósticos do coronavírus.

No local estãos sendo atendidos os pacientes com fraturas, cardíacos, hipertensos, gestantes, entre outras. Também são destinado ao atendimento de Pronto Socorro Municipal e Internação médicas para adultos e pediatria.