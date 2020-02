Homem leva pancada na cabeça em estrada rural e tem Fiat Palio roubado em Jacarezinho

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google

Por volta as 05h46 min na data 09/02 a e equipe da Polícia Militar em contato com um senhor, onde o mesmo relatou que no dia 08/02/2020 participava de um churrasco em um sítio no bairro laranjal e por volta das 01h:00min, já do dia 09/02/2020, logo na entrada da estrada que dá acesso ao bairro, sentiu uma “pancada” muito forte na cabeça, que fez com que o mesmo perdesse a consciência. Quando recobrou os sentidos, estava deitado na grama e desorientado. Que começou a andar pela rodovia e decidiu ir até o Posto Cristo Rei solicitar ajuda. Relata que chegando ao posto, o mesmo ligou para seu pai por volta das 04h:00min e que seu pai foi a seu encontro por volta das 06h:00min. Diante da situação o mesmo alega ter sido vítima de um roubo, pois não sabe onde está seu veículo Fiat/Palio de cor verde. Relata que dentro do veículo estavam seus documentos, RG, CPF, não sabendo repassar o número de tais documentos. Alega também que teria a importância de R$ 60,00 dentro do automóvel. Realizadas buscas e patrulhamento, veículo não foi encontrado.

Objetos Roubados:

➡ 1 veículo Fiat/Palio de cor verde (sem dados da placa);

➡ 2 Documentos: RG e CPF;

➡ R$ 60,00 em dinheiro;