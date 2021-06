Homem morre após dois ataques de abelhas em menos de 24h

Crédito da foto Para (FOTO: Divulgação)

Um homem morreu após ser atacado por um enxame de abelhas duas vezes em Paranavaí, na região Noroeste do Paraná.

A primeira ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros foi às 13 horas de quinta-feira (27), na Rua Pedro Rodrigues Carvalho, detectando apenas ferimentos leves da vítima, que tinha 79 anos de idade.

No dia seguinte, ele voltou a ser atacado por abelhas e precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Paranavaí, onde acabou morrendo no sábado (29).

A orientação do Corpo de Bombeiros é evitar ao máximo contato com insetos, principalmente com abelhas. Em caso de enxames, recomenda-se chamar um apicultor para auxiliar na remoção das abelhas.