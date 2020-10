Homem morre atropelado por caminhão em Cambará

Photo Credit To Foto: Lucas Aleixo

Um homem identificado como Wilson Borges, 54 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (5), em Cambará – Norte Pioneiro paranaense, após ser atropelado por um caminhão.

O acidente ocorreu na rodovia Laurindo Francisco, próximo ao Cemitério Municipal. Após atropelar a vítima, o motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro ao pedestre, que chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro, mas faleceu antes de dar entrada na unidade hospitalar.

A Polícia Militar conseguiu identificar o caminhão envolvido no acidente fatal, por meio de imagens gravas por câmeras de segurança. Em contato com o proprietário, os policiais foram informados que o motorista do caminhão havia se deslocado a um sítio na zona rural do município. Ele não foi localizado.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.