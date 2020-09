Homem morre em colisão entre Gol e caminhão na BR-153

Photo Credit To Fotos: Antônio de Picolli - Tribuna do Vale

Uma colisão frontal entre um VW Gol e um Caminhão terminou em tragédia na manhã desta terça-feira (22), na BR-153, próximo à pousada Cabana do Lago, trecho entre Santo Antônio da Platina e Guapirama.

Segundo testemunhas, o carro seguia de Guapirama para Santo Antônio da Platina e teria invadido a pista contrária na altura do km 59. O motorista do Gol, identificado como Wesley Victor dos Santos, 28 anos, morreu na hora. Ele estava sozinho no veículo.

Com a violência da batida um dos eixos do caminhão foi arrancado. O motorista, no entanto, não se feriu.

O corpo de Wesley Victor dos Santos foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

As circunstancias do acidente serão investigada pela Polícia Civil.