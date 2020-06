Homem que quase incendiou a própria casa com bituca de cigarro morre no hospital

Crédito da foto Para Imagens: Tom Oliveira

Antônio Ferreira de Andrade, 50 anos, que na noite de quarta-feira (10) teria provocado um princípio de incêndio na própria casa em Santo Antônio da Platina, de forma acidental, tendo mais de 80% do corpo queimado pelas chamas, não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada no pronto-socorro.

O incidente ocorreu na rua Juvenal Ribeiro Rosa, na Vila São José. Segundo vizinhos, o morador teria derrubado um cigarro aceso em sua cama provocando as chamas que queimaram o colchão e a cortina do quarto provocando grande quantidade de fumaça no imóvel.

Os próprios vizinhos iniciaram o combate ao incêndio e prestaram os primeiros socorros à vítima, que estava bastante ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para a ocorrência. O fogo foi contido e o morador encaminhado ao pronto-socorro, mas não resistiu e faleceu ao dar entrada na unidade.

Antônio Ferreira de Andrade morava sozinho na casa.