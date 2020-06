Homem que retornava de velório morre em acidente em Tomazina

Crédito da foto Para Carro saiu da pista e caiu em uma valeta à margem da PR-272 - Colaboração

Um homem morreu e outras três ficaram feridas em um acidente automobilístico no início da tarde desta terça-feira (16), na PR-272, no trecho entre Siqueira Campos e Tomazina. As vítimas retornavam de um velório no município de Quatiguá.

Conforme apurou a Folha Extra, o acidente envolveu um GM Celta e ocorreu próximo à entrada do Bairro Alto 2. O motorista teria perdido o controle da direção do veículo, que caiu em uma valeta à margem da rodovia.

Com a violência do impacto, um dos passageiros faleceu no local do acidente. Os outros três ocupantes do veículo foram socorridos e encaminhados ao hospital de Tomazina.

As identidades e idades das vítimas não foram divulgadas.