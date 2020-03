Horas depois de ser preso por abusar da filha, homem é encontrado morto em cela

Crédito da foto Para A Rede

Após ser detido pela Polícia Militar, um homem de 36 anos que havia abusado sexualmente da filha de nove anos na noite de sábado (7), morreu na manhã deste domingo (8) nas dependências da 13° Subdivisão Policial de Ponta Grossa. As informações dão conta de que foi um suicídio.

A equipe do Siate do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 07h50 da manhã. Peritos do Instituto de Criminalística estão no local para a investigar a situação.

