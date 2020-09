Hospital do Câncer de Londrina pede socorro

Photo Credit To Crédito da foto: G1 Globo – Sede do Hospital do Câncer de Londrina

O Hospital do Câncer de Londrina (HCL), referência nacional, sendo o segundo melhor hospital oncológico do Paraná e o décimo em tratamento e apoio a pacientes de câncer do Brasil, passa por um dos momentos mais dramáticos desde sua criação, em 1968.

A instituição, segundo uma fonte do HCL, perdeu, neste momento de pandemia, cerca de 40% de sua receita, principalmente de empresas que interromperam as doações por conta da crise provocada pelo coronavírus, que impactou sobre os negócios.

Para enfrentar esta crise, o HCL está contactando os pacientes que passaram pela instituição e doadores pessoas físicas para que ajudem o hospital. A principal fonte são as doações realizadas através da conta de energia elétrica residencial. O hospital tem um convênio com a Copel, mas até esta fonte de receita está minguando.

Por esta razão a direção do hospital, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, está fazendo uma campanha de doação para ajudar o Hospital do Câncer a continuar oferecendo um atendimento humano, de qualidade e digno das pessoas que mais necessitam. “Colabore conosco, seja parte dessa obra de amor e solidariedade e ajude-nos a mudar vidas!”, diz a mensagem no site do HCL para impulsionar as doações.

Os interessados em se integrar ao grupo de pessoas que lutam pela sobrevivência do Hospital do Câncer ou obter maiores informações, acessar o site da exposição pelo link https://hcl.org.br/ ou pelos telefones da Central de Doações (43) 3343-3300 | (43) 99998-3300.

A Instituição

Hospital do Câncer de Londrina é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos e especializada no tratamento oncológico. A entidade é referência para mais de 220 municípios no Estado do Paraná, é classificado como CACON com Pediatria e está hoje entre os top 10 em volume cirúrgico de oncologia.

A História

Idealizado pela ilustre Lucilla Pinto Ballalai e criado em 08 de novembro de 1965, o Centro Norte Paranaense de Pesquisas Médicas, como era chamado o Hospital do Câncer de Londrina na sua fundação, era destinado inicialmente à prevenção de tumor de colo de útero feminino para as moradoras de Londrina e região.

Com a adesão de voluntários e apoio da comunidade, a entidade se expandiu rapidamente e em 1968 iniciou a construção de sua sede na região central da cidade, passando a ser denominado Instituto do Câncer de Londrina.

Nos últimos anos, foram grandes os avanços administrativos e estratégicos que impulsionaram, com o apoio da comunidade, o crescimento físico e a modernização do Hospital do Câncer de Londrina. Em 2017, a instituição atingiu a marca de mais de 42 mil pacientes atendidos, resultando em mais de 800 mil atendimentos realizados durante todo o ano, uma média de mais de 65 mil atendimentos ao mês

Ser um hospital com atuação em mais de 40 áreas médicas é, sem dúvidas, uma tarefa que exige disciplina, dedicação e, sobretudo, trabalho incansável. Foi graças a esses elementos que o Hospital do Câncer de Londrina alcançou sua reputação e a qualificação que possui hoje.

O hospital atende todo tipo de pacientes e possui uma equipe repleta de colaboradores eficientes e capacitados nas mais diversas áreas médicas. Por isso, é referência em todos os segmentos em que atua.