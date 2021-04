Ibaiti: Indivíduo procurado pela Justiça é morto em confronto com a RONE

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta das 22h50min na data de ontem (13/04), rua 13 de Maio, Bairro Cohapar na cidade de Ibaiti-PR, a Equipe BOPE/RONE recebeu informações das Agências de Inteligência locais do 2° BPM e 26° BPM que um suspeito de envolvimento roubos agravados contra caminhoneiros e postos de combustíveis na região dos Campos Gerais estava homiziado em Ibaiti.

Também foi repassada a informação que o um veículo Fiat/Idea, cor preta, foi visto em posse dos marginais durante alguns dos crimes e que tal veículo seria um ponto de referência para localizar os autores dos assaltos.

Diante disso, os policias militares do BOPE/RONE que estavam em patrulhamento pelo município de Ibaiti/PR, em determinado momento, avistaram o referido veículo estacionado em frente a uma residência, na Rua 13 de Maio, Cohapar e um indivíduo mexendo no carro.

Imediatamente foram deflagradas as ações de abordagem, mas o suspeito de evadiu correndo para dentro da casa, sendo seguido pela equipe policial. Ele rapidamente atravessou a residência, entrou num quarto nos fundos e pulou a janela, alcançando o terreno da casa.

Neste momento ele estava empunhando uma arma de fogo veio a realizar disparos contra a equipe policial, a qual, não restando outras alternativas, respondeu a injusta agressão na mesma proporção, vindo a neutralizar a ação criminosa do suspeito, sendo ele alvejado e desarmado. Nenhum policial ficou ferido.

Como ainda apresentava sinais vitais, imediatamente a equipe policial acionou socorro médico da UPA do município, qual prestou o devido atendimento no local e encaminhado a sede da UPA, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A arma que o indivíduo utilizou contra os policiais foi apreendida: Pistola, calibre 9mm, marca Canik, modelo TP9, numeração suprimida, e estava carregada com 8 munições.

Em buscas pela casa, os policias localizaram uma capa de colete balístico e um moletom de cor preta, que o indivíduo estava usando durante um roubo que realizou num posto de combustível da cidade Palmeira/PR, há poucos dias, conforme consta nas imagens colhidas das câmeras de segurança daquele estabelecimento.

Ressalta-se que o indivíduo em comento era também procurado pela Justiça, pois pesava em seu desfavor 03 (três) mandados de prisão por seu envolvimento em roubos agravados.

BOU: 2021/381321

A Operação Pronta Resposta III está sendo desencadeada pelo Subcomando Geral da PMPR, por equipes de patrulhamento tático do BOPE/RONE, para fazer frente ao crime organizado. A aplicação é feita com base no planejamento estratégico da PM, com informações obtidas pelo setor de Inteligência da Corporação, de forma a dar pronta resposta caso aconteça alguma ação crítica, de modo que, policiais militares possam fazer bloqueios e barreiras, em todo o Paraná, para prender os criminosos. São ainda desenvolvidas ações de combate ao tráfico de drogas, contrabando, furtos e roubos entre outros delitos, em apoio as equipes que já atuam na região.

Disque denúncia: 181