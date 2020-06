Identificadas vítimas de acidente fatal na PR-092

Crédito da foto Para NPTV

O Corpo de Bombeiros identificou as duas vítimas do grave acidente automobilístico ocorrido pouco antes das 19 horas desta quinta-feira (11), na PR-092, próximo a Santo Antônio da Platina. Trata-se de Irineu dos Santos Abreu e Luan Faria.

De acordo com o sargento Laertes, Irineu dirigia o Gol, com placas de Cambará, e Luan era passageiro no veículo. O Corpo de Bombeiros, no entanto, ainda não confirmou as idades e cidade de origem das vítimas.

Ainda de acordo com o sargento Laertes, o carro seguia pelo acostamento no sentido Joaquim Távora/Santo Antônio da Platina ultrapassando um caminhão, quando o motorista perdeu o controle da direção ao tentar retornar para a pista colidindo frontalmente com a carreta que seguia no lado oposto da rodovia.

Irineu morreu no local do acidente. Luan foi socorrido e encaminhado em estado grave ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina.

O corpo de Irineu dos Santos Abreu foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.