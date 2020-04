Idosa de Maringá cria “estratégia” com balde e corda para receber pedido sem contato físico

Crédito da foto Para Idosa fez um equipamento para içar as encomendas – Foto redes sociais.

Em tempos de pandemia, todo cuidado é necessário. Até as ações simples do cotidiano ganharam mais atenção depois que autoridades de saúde passaram a comentar e alertar para o alto poder de contágio do novo coronavírus. Em Maringá, Norte do Paraná, alguns moradores do grupo de risco da doença dão exemplo de bom comportamento e prevenção.

Nesta quarta-feira, 15, uma imagem compartilhada nas redes sociais chamou a atenção. Para não ter qualquer contato físico, uma idosa decidiu receber de maneira diferente o pedido que tinha feito a uma cafeteria de Maringá. Utilizando um balde e uma corda, ela criou um “mecanismo” para que o motoboy pudesse entregar a embalagem sem que os dois precisassem se aproximar fisicamente.

A ideia curiosa chamou a atenção do entregador, que fez um registro do momento. “Foi assim que uma senhorinha linda e simpática recebeu nosso pedido hoje. Consciente, protegida, bem humorada e linda! Mas sem ficar com fome”, dizia a mensagem da cafeteria quando a imagem foi compartilhada nas redes sociais.

De acordo com Lara Carolina Brambilla Maia, proprietária do Café Cremoso, em Maringá, o isolamento social e a suspensão dos atendimentos presenciais nos restaurantes provocou aumento considerável no número de pedidos via delivery. “O volume de entregas está gigantesco. Apesar de toda diculdade que tem sido para os comércios, tem os lados ‘positivos’”, avaliou.

