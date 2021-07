Idoso atira em ladrão na zona rural de Jundiaí do Sul

Crédito da foto Para Assessoria PM

Um idoso de 75 anos atirou contra um ladrão que invadiu o sítio onde ele mora, em Jundiaí do Sul/PR, para roubar sua arma de fogo. O caso aconteceu nesta terça-feira (20), e resultou na apreensão de drogas pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, a corporação foi informada pela direção do Hospital de Jundiaí do Sul que um rapaz de 18 anos deu entrada na unidade por volta das 11h relatando que havia caído e machucado o braço, no entanto, a radiografia mostrou um projétil alojado no membro do paciente.

Por volta das 14h, um idoso de 75 anos deu entrada no hospital com várias lesões pelo corpo em consequência de luta corporal com um assaltante que invadiu o sítio onde mora, por volta das 7h, para roubar a sua espingarda. A vítima disse que conseguiu desarmar o bandido e disparou atingindo um dos braços do ladrão, que mesmo ferido conseguiu fugir.

Após reconhecimento da vítima por fotografia, a PM foi até o endereço do acusado e o encontrou no local. Ele tentou dispensar porções de drogas pela janela, mas a ação foi flagrada pelos policiais.

No interior da residência os PMs encontraram porções de cocaína e maconha prontas para comercialização. O morador disse que era para consumo próprio e que havia comprado o entorpecente em Londrina. Sobre a tentativa de roubo no bairro rural Continhas, o acusado confessou o crime e disse que foi até o local para roubar a arma de fogo da vítima.

O acusado foi atuado pelos crimes de roubo agravado e tráfico de drogas.