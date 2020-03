Idoso de 66 anos é a terceira morte de coronavírus no Paraná

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google

A cidade de Cascavel, na região Oeste do estado do Paraná, confirmou na manhã desta segunda-feira (30) a primeira morte pelo novo coronavírus no município. A informação foi dada pela Secretaria de Saúde local.

O paciente do sexo masculino e 66 anos faleceu na manhã desta segunda-feira (30). A vítima retornou de viagem internacional no dia 15 de março, realizou a notificação no dia 19 de março e a coleta do exame ocorreu no dia 20 de março.

O resultado do exame foi confirmado pelo Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná) em Curitiba, no dia 29 de março, como SARS-CoV-2. O paciente estava internado em um hospital privado da cidade.

MORTES

Na tarde da sexta-feira (27), o Secretário da Saúde, Beto Preto, confirmou as duas primeira mortes por coronavírus no Estado. Ambos os casos aconteceram no município de Maringá, Norte do Paraná. Com a confirmação de hoje, o Paraná chegou a três vítimas fatais por meio do novo Corona Vírus.

As mortes referem-se a um homem de 84 anos que apresentou os primeiros sintomas no dia 15 de março e foi internado em um hospital da rede privada de Maringá. A filha dele havia viajado para a Espanha e retornou ao Brasil já doente, sendo confirmada para coronavírus no dia 18 com quadro clínico leve e em isolamento domiciliar até o momento. Devido ao contato com este caso confirmado, o paciente passou a ser considerado como caso suspeito e morreu na quinta-feira (26).

Já o segundo, é uma mulher, 54 anos que viajou para João Pessoa na Paraíba, passou por São Paulo e retornou ao Estado no dia 11 de março. Iniciou os sintomas no dia 14 e internou em rede particular de Sarandi no dia 20. A paciente morreu na quarta-feira (25). Ambos possuíam comorbidades.

PARANÁ

O último boletim apontado na tarde desse domingo (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou 16 novos casos de coronavírus. Com isto, o Paraná soma 152 casos confirmados – cinco não residem no Estado –, 2.580 descartados e 696 em investigação.

Os novos casos são oito homens e oito mulheres com idades entre 23 e 66 anos moradores de Curitiba (1), Umuarama (1), Londrina (2), Medianeira (1), Contenda (1), Peabiru (1), São José dos Pinhais (1), Maringá (1), Cascavel (1), Marechal Cândido Rondon (1), Terra Rica (1), Foz do Iguaçu (3) e fora do Paraná, na Venezuela (1).