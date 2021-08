Idoso é encontrado morto e sobrinho, que chamou a funerária, é o principal suspeito do crime

Crédito da foto Para Reprodução

Um homem, de 63 anos, foi encontrado morto dentro de sua residência em Faxinal, cidade da região central do Paraná, nesta segunda-feira (2). A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local para verificar a situação. Na casa, estava um agente funerário que contou ter sido chamado pelo sobrinho da vítima. O idoso tinha perfurações no abdômen e mãos.

O sobrinho aparentou estar nervoso ao responder as perguntas dos policiais. O local foi isolado e as Polícia Civil começou a investigar, com apoio da Criminalística e Científica. Nos fundos da casa, havia sangue e indícios de crime, de acordo com o boletim de ocorrência. Também foram encontradas manchas de sangue na calça que o suspeito usava, por baixo de outra troca de roupas.

Para tentar entender uma possível motivação do crime, os policiais conversaram com pessoas da vizinhança. Eles disseram que, no dia anterior, o idoso estava mostrando imagens para as pessoas de um crime em Arapongas que poderia ter sido cometido pelo sobrinho.

O suspeito recebeu voz de prisão para prestar esclarecimentos sobre as duas ocorrências. Ele também foi encaminhado para o hospital para tratar de alguns ferimentos.