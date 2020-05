Idoso infarta e é transferido de helicóptero para Arapongas

Crédito da foto Para Antônio de Picolli

O aposentado Sebastião Lopes da Costa, 84 anos, foi transferido de helicóptero na tarde desta terça-feira (26) de Santo Antônio da Platina para o Hospital João de Freitas, em Arapongas, após sofrer um infarto.

De acordo com a comerciante e filha do aposentado, Sirlanei Santana Costa, seu pai estava em casa quando por volta das 14h30 sentiu-se mal e foi levado ao Pronto-Socorro.

“Ele reclamou de dores no estômago e rapidamente foi socorrido. A equipe médica identificou o problema cardíaco e, imediatamente solicitou a transferência aérea”, contou Sirlanei.

O paciente foi levado até o Hospital Regional do Norte Pioneiro por uma equipe do Samu, onde a aeronave do próprio Samu o aguardava para o transporte.