Idoso morre em acidente na BR 369 entre Andirá e Cambará

Crédito da foto Para (foto via WhatsApp)

Na noite de segunda-feira (9), por volta das 18h55hrs um gravíssimo acidente na BR 369 no KM 32, deixou um idoso de 83 anos em óbito.

Segundo informações uma Van com placas de Londrina seguia sentido Cambará a Andirá, e o carro onde seguia um casal de idoso seguia sentido Andirá a Cambará.

A idosa estava dirigindo o carro, onde a mesma foi entrar em uma estrada rural que dá acesso ao sítio que o eles moram, na hora estava vindo a Van e aconteceu a colisão.

O idoso Osvaldo Araujo faleceu no local. Já a condutora do veículo foi encaminhada para o Pronto Socorro. Segundo informações o condutor da Van não se feriu, o mesmo estava sozinho.

No local equipes de resgate e PRF e Polícia Civil e IML, Econorte, Samu, Bombeiros. As causas do acidente serão investigadas.