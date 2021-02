Idoso que estava desaparecido em Quatiguá é encontrado morto

Photo Credit To Portaltanacidade.com

O Corpo de Bombeiros informou no fim da tarde desta quinta-feira (11), que Gentil Romão da Silva, 74 anos, que estava desaparecido desde o dia 7 de fevereiro, em Quatiguá, foi encontrado sem vida na tarde de hoje.

De acordo com a subcomandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, tenente Ivna Caroline Dias, o corpo do idoso foi encontrado em uma chácara no município, em avançado estado de decomposição.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.

O corpo de Gentil Romão da Silva foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.