Idoso se acidenta na BR-153 e passa noite preso nas ferragens do veículo

Photo Credit To Informe Policial

Um homem de 75 anos ficou ferido após o veículo que ele conduzia sair da pista e cair em uma ribanceira com mais de 70 metros de altura na BR-153, em Ibaiti.

Segundo a Defesa Civil, o acidente aconteceu por volta das 21horas de ontem (19), mas a vítima só foi localizada perto do meio-dia de hoje (20), graças a um funcionário de uma fazenda próximo ao local que visualizou o veículo em meio à mat

O carro, um Fiat Pálio, seguia do município de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, com destino ao distrito de Santa Maria, município de Congonhinhas, quando o condutor perdeu o controle próximo ao km 116, local conhecido por ‘pedreira’. O veículo desceu uma ribanceira com cerca de 200 metros de extensão, com altura de aproximadamente 70 metros.

O veículo capotou várias vezes e se estabilizou. Apesar da dinâmica do acidente, o condutor, identificado como Walter Bury, teve apenas ferimentos leves.

Ele ficou preso às ferragens e passou a noite no local. Após a chegada das forças de segurança (Defesa Civil, Samu e PRF), a vítima foi resgatada. Segundo o agente Oziel da Defesa Civil, o resgate foi demorado e com grau de dificuldade em razão do local que o veículo ficou parado.

O cachorro da vítima, que viajava no veículo, ficou a todo tempo ao lado do dono. O animal não teve ferimentos e foi entregue a uma clínica veterinária de Ibaiti até o idoso receber alta hospitalar.