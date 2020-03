Igreja evangélica participa de mutirão contra a Dengue em Ribeirão Claro

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

Uma equipe de membros da Igreja Assembleia de Deus de Ribeirão Claro estiveram em um mutirão contra a Dengue, realizado no último domingo (15). A ação foi promovida em parceria com a equipe da Secretaria de Saúde da prefeitura de Ribeirão Claro com o apoio do prefeito Mario Augusto Pereira. O trabalho foi concentrado na rua 13 de Maio, próximo ao ribeirão e ao Jardim Ambiental Salomão Sogayar, considerada pelas autoridades a região mais crítica do município.

O objetivo foi identificar e exterminar focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti e conter o avanço da doença. Atualmente já são 27 casos de pessoas suspeitas de contaminação. A equipe da Secretaria de Saúde, responsável pelo combate à dengue, pede a toda população que intensifique o monitoramento em quintais e terrenos baldios.

Representando a prefeitura estiveram no mutirão a secretária de Saúde, Thaíse Baggio Paschoal, a enfermeira Elizabeth dos santos Araújo, o coordenador da equipe de combate à dengue, João Jorge dos Santos e o servidor da Secretaria de Obras, Emerson José Mendonça (Tiquinho).

O prefeito Mario Pereira parabenizou os membros da Igreja Assembleia de Deus pela consciência e trabalho voluntário em prol da saúde pública de Ribeirão Claro e também os servidores da Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras. E reforçou o pedido para que a população auxilie os esforços da prefeitura com o objetivo de impedir a proliferação da doença.